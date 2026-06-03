Liquidität vorhanden

Der «Global Value SICAV»-Fonds hätte zwar über die Liquidität verfügt, um alle Auszahlungen zu tätigen, betonte der Sprecher: «Das ist ja aber nicht der Sinn solcher Evergreen-Fonds.» Es handle sich bei dem Fonds schliesslich ausdrücklich um ein langfristige Anlage und die Liquidität werde zudem teilweise auch für Neuanlagen gebraucht. Die nicht erfüllten Rücknahmebegehren würden nun auf das kommende Quartal verschoben.