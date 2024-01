Mit Blick auf die Transaktionsaktivitäten sieht Layton im neu angelaufenen Geschäftsjahr an den Märkten ersten Anzeichen einer Besserung. Zudem halte das gute Umfeld in der Privatmarktbranche an und die Gruppe strebe weiteres nachhaltiges Wachstum an. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Gruppe von Kapitalzusagen im Umfang von 20 bis 25 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten bei den Prognosen mit etwas höheren Werten gerechnet.