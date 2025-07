Unsicherheit wegen US-Zöllen

Partners-Group-Chef David Layton sprach am Dienstagabend an einer Telefonkonferenz mit Analysten von einer erhöhten Volatilität im ersten Semester. Eigentlich habe er nach einem starken Start in das Jahr von Januar bis März das Potential für eine klare Erholung innerhalb der Branche im Gesamtjahr 2025 gesehen. Ab April seien dann jedoch mit der Unsicherheit bezüglich Zöllen die Transaktionsvolumen am Privatmarkt gedämpft gewesen.