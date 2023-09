Die Prognose für das Gesamtjahr erhöht Partners Group dennoch nicht. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit Kapitalzusagen in der Höhe von 17 bis 22 Milliarden Dollar. Zur Einordnung: 2022 hatte Partners Group Kapitalzusagen in der Höhe von 22 Milliarden erhalten nach noch höheren 25 Milliarden im Vorjahr. In der ersten Jahreshälfte 2023 waren es aber auch erst lediglich 8 Milliarden Dollar, die bei Kunden eingeholt werden konnten.