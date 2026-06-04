Die Partners Group-Aktien schlossen am Donnerstag 3,7 Prozent im Plus bei 712,40 Franken. Am Vortag waren die Titel noch um gut 16 Prozent abgesackt, nachdem bekannt wurde, dass das Finanzunternehmen die Rücknahmen für einen ihrer Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat. Für das bisherige Gesamtjahr beträgt das Minus für die Partners Group-Titel damit noch immer fast 30 Prozent.