Beim Vermögensverwalter Partners Group kommt es an der Generalversammlung (GV) vom 22. Mai zu einem Rücktritt im Verwaltungsrat. Der Vizepräsident und Lead Independent Director Martin Strobel tritt dann nicht mehr zur Wahl an, wie die Gesellschaft in der am Dienstag veröffentlichten Einladung zur GV bekanntgab.