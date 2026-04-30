Partners Group wies in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme den Bericht des Hedgefonds als «verleumderisch und irreführend» zurück. Die zu den Bewertungspraktiken sowie zu einzelnen Vermögenswerten geäusserten Vorwürfe enthielten zahlreiche sachliche Fehler und falsche Annahmen, hiess es.