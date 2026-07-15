Aus dem Verkauf von Beteiligungen flossen im ersten Semester 9 Milliarden Dollar in die Kassen von Partners Group - und damit gleich viel wie im Vorjahreszeitraum. Wegen der zeitlich bedingten geringeren Veräusserungsaktivitäten bei Direktinvestitionen und der schwächeren Portfolioperformance bei den reiferen Evergreen-Strategien geht Partners Group für das erste Halbjahr von einem Anteil der Performanceerträge unter 20 Prozent der Gesamteinnahmen aus.