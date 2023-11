Der FDP-Politiker Pascal Broulis zieht für den Kanton Waadt in den Ständerat ein. Er setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang gegen seinen Herausforderer Raphaël Mahaim von den Grünen durch. Pierre-Yves Maillard (SP) war bereits in der ersten Runde gewählt worden.

12.11.2023 13:42