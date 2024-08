Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen hat im Juli kaum zugelegt. Im vergangenen Monat nutzten 6,0 Millionen Menschen Deutschlands grössten Flughafen und damit ein halbes Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 ergibt sich noch eine Lücke von 12,7 Prozent.