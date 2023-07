Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat im Juni weiter zugelegt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat an Deutschlands grösstem Luftfahrt-Drehkreuz insgesamt rund 5,6 Millionen Passagiere und damit 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

13.07.2023 07:29