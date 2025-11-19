Volle Züge und viel Arbeit für Mitarbeitende

Auch der Bernina Express zwischen St. Moritz und Tirano (Italien) sowie der Glacier Express zwischen St. Moritz und Zermatt VS sind auf Erfolgskurs. Von Januar bis Oktober stieg die Fahrgastzahl des Bernina-Express im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent, von knapp 370'000 im Jahr 2024 auf über 416'000 im Jahr 2025. Im Vergleich zu 2019, einem Rekordjahr vor der Pandemie, stieg die Nachfrage gar um ganze 68 Prozent.