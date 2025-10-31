Die US-Bundespolizei FBI hat nach Worten ihres Chefs Kash Patel einen potenziellen Terroranschlag im US-Bundesstaat Michigan vereitelt. Am Freitagmorgen seien mehrere Personen festgenommen worden, schrieb er auf der Plattform X. Diese hätten mutmasslich eine «gewaltsame Attacke» über das jetzige Halloween-Wochenende geplant. Patel bedankte sich bei den Einsatzkräften und kündigte an, weitere Details sollten folgen./ngu/DP/nas