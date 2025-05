Grossteil der Batterie-Innovationen aus Asien

Ausgewertet wurden die vom Deutschen und dem benachbarten Europäischen Patentamt veröffentlichten Anmeldungen. Doppelanmeldungen sind herausgerechnet. Demnach legten diese in der Batterietechnik im vergangenen Jahr insgesamt um 16,6 Prozent auf insgesamt 7.242 zu. Das Wachstum war zum Grossteil auf die rege Entwicklungstätigkeit in Asien zurückzuführen: An erster Stelle lag Südkorea mit einem Plus von 10,3 Prozent und 1.817 Anmeldungen.