Für die Anlagegruppe «Gesundheitsimmobilien Schweiz» wurden Kapitalzusagen in der Höhe von 26,6 Millionen Franken entgegengenommen. Auch diese Mittel werden zur Unterstützung der laufenden Wachstumsstrategie eingesetzt sowie für Projekte wie die Neubauten für Alterswohnungen in Kriens und ein Gesundheitszentrum in Bülach.