Das Patrimonium Asset Management werde damit Fondsleitung und Vermögensverwalter des börsenkotierten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland mit einem Gesamtvermögen von rund 475 Millionen Franken, so das Communiqué. Das Portfolio bestehe aus 30 Wohnimmobilien in der Schweiz, welche hohen Nachhaltigkeitsansprüchen entsprechen.
Mit der Übernahme integriere Patrimonium auch die Partnerschaft von Sustainable Real Estate Switzerland mit der deutschen Quadoro Investment GmbH. Sustainable Real Estate war für diese als Vertriebspartnerin und Nachhaltigkeitsberaterin von drei offenen Immobilienfonds mit einem Gesamtvermögen von rund 785 Millionen Euro tätig.
Diese Übernahme ermögliche Sustainable Real Estate bedeutende Skaleneffekte im Bereich Bewirtschaftung, Entwicklung, Sourcing und Baumanagement, heisst es in der Mitteilung. Patrimonium könne durch den Zukauf ihre Position im Immobilienmarkt verstärken und profitiere vom Nachhaltigkeits-Know-how der gekauften Firma.
Patrimonium Asset Management verwaltet laut den Angaben mit 70 Fachleuten ein Vermögen von über 5 Milliarden Franken in den Anlageklassen Immobilien, Private Credit, Infrastruktur und Private Equity. Das verwaltete Immobilienvermögen in der Schweiz betrage aktuell über 3,7 Milliarden.
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(AWP)