So habe der Fonds während des Berichtszeitraums zwei Wohngebäude im Kanton Waadt mit 50 Wohnungen für 19,5 Millionen Franken erworben. Diese Gebäude brächten dem Fonds zusätzliche jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 0,91 Millionen Franken ein. Dagegen werden laut der Verwaltungsgesellschaft zwei kleinere Wohngebäude in den Kantonen Waadt und Freiburg am 1. Januar 2025 für 9 Millionen Franken - mit einem «substantiellen Kapitalgewinn» verkauft.