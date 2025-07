Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) hat seine Ende Mai angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt flossen dem Unternehmen 104,3 Millionen Franken zu und damit leicht mehr als die angepeilten 80 bis 100 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.