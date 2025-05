Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) kündigt eine Kapitalerhöhung in der Höhe von etwa 80 bis 100 Millionen Franken an. Diese werde im Zeitraum zwischen dem 23. Juni und dem 4. Juli durchgeführt, wie es in einer Mitteilung der Fondsleiterin Patrimonium Asset Management vom Freitag heisst.