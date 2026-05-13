Die Mittel würden für den Erwerb bestehender Liegenschaften, den weiteren Ausbau des Portfolios durch Renovations- und Entwicklungsprojekte sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die vorgesehen Zeichnungsfrist ist vom 22. Juni bis 3. Juli 2026.