Die Mittel würden für den Erwerb bestehender Liegenschaften, den weiteren Ausbau des Portfolios durch Renovations- und Entwicklungsprojekte sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die vorgesehen Zeichnungsfrist ist vom 22. Juni bis 3. Juli 2026.
Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz erfolgen. Weitere Einzelheiten - wie etwa der Emissionspreis und das Bezugsrechteverhältnis - würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben, heisst es.
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(AWP)