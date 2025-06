Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende März) den Gewinn deutlich gesteigert. Konkret erzielte der Immobilienfonds ein Nettoergebnis von 20,95 Millionen Franken (Vorjahr 18,40 Mio), wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst. Die Anleger sollen eine unveränderte Dividende von 3,70 Franken je Anteil erhalten.