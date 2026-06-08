Die Mietzinseinnahmen des Fonds stiegen um 3,5 Prozent auf 56,1 Millionen. Diese Zunahme sei hauptsächlich auf den Nettoeffekt aus den Akquisitionen und Veräusserungen von Liegenschaften, auf den positiven Einfluss von Indexierungen und Wiedervermietungen auf die Mietzinsen sowie auf die Senkung der Leerstandsquote zurückzuführen. Die Leerstandsquote ging unter anderem wegen der Fertigstellung des Projekts «Creative Factory / Chêne 5» zurück.