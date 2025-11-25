Die Einnahmen des Immobilienfonds beliefen sich im ersten Semester auf 27,6 Millionen Franken, was einem Anstieg um 3,2 Prozent zum gleichen Vorjahreszeitraum entsprach. Zurückzuführen war dies vor allem auf Ertragsverbesserungen aus dem Kauf und Verkauf von Immobilien, dazu kamen Mieterhöhungen sowie eine Verringerung von Mietausfällen. Die Aufwendungen für Immobilien stiegen leicht von 21 Prozent auf 23 Prozent der Einnahmen, was hauptsächlich auf den Erwerb neuer Gebäude und Instandhaltungsarbeiten zurückzuführen war.