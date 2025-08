Bereits 2001 hatte Urs Bühler die operative Leitung des Unternehmens abgegeben. 2014 übertrug er die Eigentumsrechte an seine drei Töchter und sicherte damit die Nachfolge in fünfter Generation. Die Töchter werden Bühler als Familienunternehmen weiterführen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens beibehalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.