Neue Strategieperiode gestartet

2026 hat Pax eine neue Strategieperiode unter dem Motto «Gemeinsam voraus» gestartet. Diese läuft bis 2028. Das Unternehmen fokussiere dabei auf Flexibilität in der privaten und beruflichen Vorsorge. Zudem soll der Zugang vereinfacht und das Kundenerlebnis verbessert werden. Gleichzeitig will Pax im Kerngeschäft weiter profitabel wachsen und seine Position im Vorsorgegeschäft stärken. Im laufenden Jahr wird die Pax-Versicherung zudem ihr 150-jähriges Bestehen feiern.