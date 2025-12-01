Rüedi ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats der Pax Holding und seit 2015 deren Präsident. Heute sei der richtige Zeitpunkt, um an die Zukunft zu denken, wird er in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Demnach wird er an der Delegiertenversammlung im kommenden Mai zum letzten Mal als Verwaltungsratspräsident kandidieren.