Der Bezahldienst Paypal hat sich eine eigene Kryptowährung zugelegt. Das Digitalgeld "Paypal USD" ist an den US-Dollar gekoppelt und soll US-Kunden der Firma zur Verfügung stehen. Der sogenannte "Stablecoin" könne zum Preis von einem Dollar je Einheit gekauft und in die US-Währung umgetauscht werden, teilte Paypal am Montag mit. Die Digitalwährung sei unter anderem durch Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen abgesichert.

07.08.2023 19:25