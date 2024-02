Auf dem chinesischen Pkw-Markt sind im Januar deutlich mehr Autos verkauft worden als in dem vom Neujahrsfest geprägten Vorjahresmonat. Die Pkw-Auslieferungen zogen um 58 Prozent auf 2,04 Millionen Autos an, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking mitteilte. Vergangenes Jahr fiel das chinesische Neujahrsfest in den Januar, dieses Mal liegt es im Februar. Während des Neujahrsfestes ruht in der Volksrepublik das öffentliche Leben weitgehend für rund eine Woche.

07.02.2024 15:15