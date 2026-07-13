Der Brandenburger Linke-Bundestagsabgeordnete Christian Görke sieht dagegen keine Entwarnung. «Das guyanische Öl ist kein Schweröl so wie das aus Kasachstan und kann damit nur deutlich weniger wirtschaftlich für die Raffinerie genutzt werden», sagte Görke. Er warb dafür, dass das Öl kurzfristig über die russischen Häfen Ust-Luga an der Ostsee oder Noworossijsk am Schwarzen Meer kommen sollte./fko/vr/DP/stw