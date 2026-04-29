Ust-Luga ist ein russischer Ölumschlaghafen in der Ostsee. Das Kaspische Pipeline-Konsortium betreibt eine Ölleitung, die von der Lagerstätte Tengiz im Nordwesten Kasachstans bis zum russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk führt. In beiden Fällen würde das Öl dann auf Schiffe verladen und auf dem Seeweg weiter transportiert. Sowohl Ust-Luga als auch Noworossijsk werden immer wieder von der Ukraine mit Drohnen attackiert, als Reaktion auf die russischen Angriffe auf das Land.