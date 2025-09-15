Die Mittel für die Rückzahlung hatte sich Peach Property laut den Angaben aus einer im Juni aufgegleisten Kreditfazilität über 120 Millionen Euro beschafft. Die vollständige Ablösung des Bonds soll derweil aus einer im August gesicherten Kreditfazilität im Umfang von 410 Millionen Euro erfolgen. Dazu würden mit dem Darlehensgeber noch an der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen gearbeitet, hiess es.