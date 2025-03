Abbau der Verschuldung

Das vergangene Jahr betreffend hat Peach Property die eigenen Ziele erreicht. Die Mieteinnahmen stiegen (like for like) um 3 Prozent auf 124,5 Millionen Euro. Die Leerstandsquote des Gesamtportfolios auf Mietbasis ging per Ende 2024 auf 8,4 von 9,5 Prozent zurück, im Kernportfolio gar auf 6,5 Prozent.