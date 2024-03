Klinck bringt den Angaben zufolge mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche in Deutschland mit. Seit 2020 ist er CEO und CFO der auf Pflegeimmobilien spezialisierten Cureus GmbH, davor war er in verschiedenen leitenden Funktionen bei TLG Immobilien, Vonovia und der Deutschen Wohnen Gruppe tätig.