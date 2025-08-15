Fitch gehe davon aus, dass Peach die neue Finanzierung zusammen mit der vorhandenen Liquidität zur Rückzahlung seiner ausstehenden unbesicherten Anleihe vom November 2025 in Höhe von 173 Millionen Euro verwenden wird, heisst es weiter. Dies werde voraussichtlich zu einer Heraufstufung von Peach um mehr als eine Stufe auf die Kategorie «B» führen.