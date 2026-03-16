Die Immobiliengesellschaft Peach Property hat ein öffentliches Rückkaufangebot für die am 15. Mai fällige Wandelanleihe PEA234 erfolgreich abgeschlossen. Der akzeptierte Gesamtnennbetrag lag bei 15 Millionen Franken; der Kaufpreis betrug 99,25 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen.