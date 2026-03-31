Zuvor hatte es in Medienberichten unter Berufung auf Schifffahrtsdaten geheissen, dass Containerschiffe, die zur chinesischen Staatsreederei Cosco gehörten, die Strasse von Hormus passiert hätten. Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran hatten die wichtige Handelsroute nahezu vollständig blockiert. Durch sie werden Waren und Rohstoffe wie Öl transportiert, das China in grossen Mengen aus dem Iran importiert./jon/DP/nas