Am Montag stieg der CSI 300 unter dem Eindruck der in der Nacht verkündeten Massnahmen zeitweise um mehr als 5 Prozent. Der Index bildet die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen in Shanghai und Shenzen ab. Zuletzt notierte er noch gut zwei Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,7 Prozent. Der Yuan legte leicht zu, Staatsanleihen hingegen fielen.