US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Wiedereinzug ins Weisse Haus im Januar Zölle gegen fast alle US-Handelspartner verhängt. Besonders der Handelsstreit mit China eskalierte ab April - zwischenzeitlich führte er zu jeweils dreistelligen Zollaufschlägen auf gegenseitige Importe. Der Zollstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sorgte für grosse Unruhe an den Märkten.