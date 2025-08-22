China ist der weltweit dominierende Anbieter und nutzt seine Marktmacht zunehmend als politisches Instrument. Die Volksrepublik hatte im April im Handelsstreit mit den USA Exportkontrollen verhängt, darunter für Metalle der Seltenen Erden. Zu diesen gehören unter anderem besonders starke Magnete, die in Elektromotoren für Autos, aber auch in Lautsprechern, elektrischen Fensterhebern oder Scheibenwischern vorkommen. Begründet hatte China die mitten im Handelsstreit mit den USA ergriffene Massnahme mit dem Schutz der nationalen Sicherheit und der Bekämpfung illegaler Rohstoffgeschäfte.