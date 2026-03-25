Die Bezugsfrist dauerte vom 9. bis 20. März, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Insgesamt wurden gut 1,0 Millionen neue Anteile zum Ausgabepreis von 169 Franken netto ausgegeben, was einer Zeichnungsquote von 100 Prozent entspricht. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 27. März. Damit befinden sich neu 7,0 Millionen Anteile im Umlauf.