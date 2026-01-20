Mitten im Konflikt um Grönland verkauft ein dänischer Pensionsfonds seine US-Staatsanleihen. Der Fonds trenne sich von seinen Beständen im Wert von 100 Millionen US-Dollar, teilte AkademikerPension der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Grund dafür sei die angespannte Finanzlage der US-Regierung. Der Schritt stehe nicht in direktem Zusammenhang mit den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Europa, diese hätten die Entscheidung aber natürlich nicht erschwert, sagte Investment-Direktor Anders Schelde.