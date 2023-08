Die Performance der Anlageklassen war laut UBS durchmischt. Am besten schlossen Aktien ausserhalb der Schweiz ab mit +0,99 Prozent. Am schwächsten entwickelten sich Private Equity und Infrastruktur mit -2,29 Prozent. Auch Hedge Funds (-1,94%) und Anleihen in Fremdwährungen (-1,71%) erzielten negative Ergebnisse.