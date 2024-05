Trend zu flexibleren Leistungen

Bei den Leistungserhöhungen sind die Pensionskassen jedoch vorsichtiger geworden, ist eine weitere Erkenntnis der Studie. So würden die Kassen verstärkt auf flexible Leistungen wie Einmalzahlungen setzen, anstelle von fixen Rentenerhöhungen oder Anpassungen beim Umwandlungssatz. Dies sei eine Reaktion auf die recht starken Schwankungen an den Börsen in den zurückliegenden 20 Jahren, so die Studienautoren.