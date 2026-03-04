Im bisherigen Jahresverlauf liegt indes die Kategorie «Rohstoffe» mit einer Rendite von insgesamt 15,01 Prozent vorn. Den grössten Verlust brockten den Vorsorgeeinrichtungen derweil bislang Anlagen in der Kategorie «Private Equity» ein, mit einem Minus von 2,12 Prozent. Gesamthaft verzeichneten die von Swisscanto untersuchten Pensionskassen im Jahr 2026 bisher eine Performance von plus 1,74 Prozent.