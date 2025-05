Die guten Renditen nützen auch den aktiven Versicherten. In Kassen ohne Staatsgarantie und ohne Vollversicherungslösung gab es auf Altersguthaben per Ende 2024 im Mittel überdurchschnittliche 3,76 Prozent Zins, wie Vera Kupper Staub, Präsidentin der OAK BV, in Bern vor den Medien sagte. Ende 2023 waren es 2,31 Prozent.