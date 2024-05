Zurückzuführen ist die verbesserte Lage auf die Anlageergebnisse an den Obligationen- und Aktienmärkten. Durch die erhöhten Deckungsgrade befanden sich noch 7 Prozent der privaten beruflichen Vorsorgeeinrichtungen in Unterdeckung nach 16 Prozent 2022, wie die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) am Dienstag vor den Medien festhielt.