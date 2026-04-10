Im März reichten die Renditen der einzelnen Kassen von -4,54 Prozent bis -0,40 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt eine Median-Performance von -2,76 Prozent, bei grossen mit über 1 Milliarde Vermögen lag diese bei -2,56 Prozent.