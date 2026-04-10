Nach dem positivem Jahresstart liege die Rendite der Pensionskassen im UBS-Sample damit seit Jahresbeginn bei -0,76 Prozent, teilte die Grossbank am Freitag mit.
Im März reichten die Renditen der einzelnen Kassen von -4,54 Prozent bis -0,40 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt eine Median-Performance von -2,76 Prozent, bei grossen mit über 1 Milliarde Vermögen lag diese bei -2,56 Prozent.
Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war im März durchzogen. In Franken gemessen schnitten die Schweizer Aktien (-7,36 Prozent) vor den globalen Aktien (-3,99 Prozent) und Frankenanleihen (-1,17 Prozent) am schlechtesten ab.
Eine positive Performance wiesen derweil Hedge Funds (3,79 Prozent), Private Equity (3,13 Prozent), Infrastrukturanlagen (1,52 Prozent) und Direktanlagen in Immobilien direkt (0,09 Prozent) auf.
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(AWP)