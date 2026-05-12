Wie viele Kassen ungenügend aufgestellt seien, konnten die Verantwortlichen der Oberaufsicht nicht sagen. «Wir gehen nicht ins Detail und können nicht sagen, wie die Lage bei den einzelnen Pensionskassen ist», so Ammirati. Die OAK BV gehe aber davon aus, dass die meisten Vorsorgeeinrichtungen Lücken bei der Deckung aus eigener Kraft bewältigen könnten.