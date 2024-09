Lohnende Aktien

Was die Anlageklassen betrifft, so sei ein grosser Teil der Renditen auf die gute Entwicklung an den Aktienmärkten zurückzuführen, sagte Co-Studienleiter Ueli Sutter anlässlich einer Medienkonferenz am Mittwoch. Dabei hätten die Pensionskassen nicht in grossem Stil Aktien gekauft, sondern sogar eher veräussert. Die steigenden Kurse hätten aber immer nach dazu geführt, dass die Aktienanteile in den Portfolios stiegen.