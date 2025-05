Durchschnittlich profitierten die Versicherten im vergangenen Jahr von einer Verzinsung ihrer Guthaben von 4,3 Prozent, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Pensionskassenstudie 2025 der ZKB-Tochter Swisscanto heisst. Ein so hoher Wert sei in den letzten 20 Jahren erst einmal erreicht worden, nämlich im Jahr 2021.